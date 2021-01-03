إم بي للهندسة تعين هاشم السيد عضوا مستقلا بمجلس الإدارة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تقديم عرض استحواذ على شركة تعمل في نفس ذات المجال في إطار نتائج المفاوضات الإيجابية الهادفة.

كما وافق المجلس وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على تعيين هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، كعضو مجلس إدارة مستقل.

وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة إم بي للهندسة عن انتهاء مفاوضات الاستحواذ على شركة تعمل في نفس المجال بشكل إيجابي، وإنها ستبدأ في إعداد عرض الاستحواذ للتقدم به لمجلس الإدارة للإعتماد.

وأفادت، أن الشركة محل الاستحواذ لديها 12% حصة سوفية في المجال التي تعمل به مما يجعل عملية الاستحواذ تحقق حجم أعمال مجمعة أكثر من 700 مليون جنيه.

وفي 23 ديسمبر الماضي قرر مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة، تأسيس إم بي للاستثمارات الصناعية كشركة تابعة بهدف تحقيق التوسعات الإستراتيجية الساعية لها، والتي تمثلت في الاستحواذ أو الاندماج مع شركات من ذات الصناعة من خلال البحث الدائم عن الفرص الإيجابية والفعالة لتحقيق تلك الاستراتيجية.