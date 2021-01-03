وزارة الشباب والرياضة وشركة OAD تطلقان مشروع نما مول باستثمارات 250 مليون جنيه

أطلقت شركة OAD عمر عبد الله للتطوير العقاري مشروع نما مول NAMMA بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بحجم استثمارات يقدر بنحو 250 مليون جنيه.

ووفق بيان الشركة، يقع المشروع بمدينة السادس من أكتوبر وتبلغ مساحة الأرض 8000 متر واجمالى المساحة البنائية 15 الف متر مربع.

وقال عمر عبد الله، رئيس مجلس إدارةOAD، إن المشروع يأتى ضمن سلسلة من المشروعات التى ستقوم الشركة بتطويرها بالشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية حيث تسعى الشركة للمشاركة الفعالة فى خطة مؤسسات الدولة بتنمية الأصول والأراضي المملوكة لها وتطويرها لتحقيق أعلى الموارد وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد المصري وأفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن مول نما عبارة عن مجمع تجارى إداري طبي مكون من 3 أدوار يشتمل على محال بأنشطة متنوعة ومطاعم وكافيهات وبنوك وعيادات طبية و3 قاعات مناسبات.

وأوضح أن NAMMA يقع داخل نادى النادى “The Club” بمدينة 6 أكتوبر والذى تم افتتاحه مارس 2020.

وأكد عمر عبد الله أن شركة “OAD” نفذت سلسلة من المشروعات المميزة فى قطاعات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والإدارية وقامت بتسليم 8 مشروعات فى مدينة السادات منهم 4 مشروعات كبري تم تسليمها فى 2020.

وأضاف أن إجمالى المساحة التى طورتها الشركة إلى الآن وتم تسليمها حوالى 100 الف متر مربع خدمي، وجاري تطوير 100 ألف متر أخرى

وكشف عن إمتلاك “OAD” لمشروع “سنتردا بلازا” “CENTRADA PLAZA” وهو عبارة عن مجمع خدمى متكامل بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات حوالى 1.5 مليار جنيه.