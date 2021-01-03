الحديد والصلب المصرية تقيم قطع أراضي بمساحة 595 فدان بمبلغ 1.2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على التقييم المقدم بمحضر فض مظاريف تقييمات الأرض المملوكة لها بحلوان ومساحتها حوالي 270 فدان. كما وافق المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، على التقييم المقدم بمحضر فض مظاريف تقييمات الأرض المملوكة لها والكائنة داخل أسوار الشركة ومساحتها حوالي 325 فدان. وأوضحت شركة الحديد والصلب أن هذه الأراضي تم تقييمها بناء على بروتوكولات تسوية مديونيات بين الحديد والصلب المصرية والقابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وشركة بتروتريد ( إيجاس). وأضافت، أنه تم تقييم الأراضي المملوكة للشركة ومساحتها 270 فدان زائد قطع أراضي مساحتها حوالي 325 فدان بحوالي 1.236 مليار جنيه تقريباً وذلك مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.

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