مبيعات العرب تعمق خسائر مؤشر البورصة الرئيسي إلى 0.23% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ عمقت القوى البيعية للمستثمرين العرب من خسائر مؤشر البورصة الرئيسي بمنتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10820 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة 0.23%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضاً بنسبة 0.57%، ليتداول عند مستوى 58.85 جنيه.

في حين ارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.81%، و 0.68% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 371.722 مليون جنيه على 162 شركة من خلال 15.645 ألف جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 62 شركة مقابل تراجع 39 في حين لم تتغير أسعار 61.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.251 مليون جنيه، منها 2.828 مليون جنيه للمؤسسات، و423.466 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بمبلغ 2.192 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.226 مليون جنيه مقابل 34.425 ألف جنيه صافي بيع من الافراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 5.444 مليون جنيه، منها 4.822 مليون جنيه للمؤسسات، و622.379 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.75%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 7.98%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 6.18%.

في حين تصدر سهم العربية لمنتجات الألبان آراب ديري – باندا قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.41%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.21%، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 3.34%.