- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، بانخفاض ثلاثة بالمئة مقارنة مع 2019.
وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، وتجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن.
وأضاف أن سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر قناة السويس والإيرادات رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة السويس تحقق إيرادات بقيمة 5.61 مليار دولار في 2020 رغم كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.