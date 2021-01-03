قناة السويس تحقق إيرادات بقيمة 5.61 مليار دولار في 2020 رغم كورونا

– قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد، إن القناة درت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، بانخفاض ثلاثة بالمئة مقارنة مع 2019.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، وتجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن.

وأضاف أن سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر قناة السويس والإيرادات رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا.