الولايات المتحدة تتخطى عتبة 350 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

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روسيا اليوم _ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة أصبحت أول دولة في العالم تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فيها عتبة الـ350 ألفا.
وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت ارتفاعا غير مسبوق بواقع 299087 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، فيما شهدت حصيلة الوفيات زيادة بواقع 2398 حالة جديدة.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في أمريكا منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، 20 مليونا و430797 إصابة مؤكدة منها 350214 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.
وانطلقت في الولايات المتحدة الشهر الماضي حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.
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