التجاري الدولي: صناديق استثمار إنفيسكو آسيت تمتلك 96.95 مليون سهم بواقع 6.56%

رنا ممدوح _ أعلن البنك التجاري الدولي CIB، أن صناديق استثمار إنفيسكو آسيت مانجمنت ليمتد، تمتلك 96.950 مليون سهم من أسهم البنك، بنسبة 6.56%.

وأفاد التجاري الدولي في بيان للبورصة، أن هذه المساهمة تعد سارية اعتبارا من 30 ديسمبر الماضي.

جاء ذلك إلحاقا بالمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير 2014 وخاصة الفقرة الأخيرة من المادة.

وتنص تلك الفقرة على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دوريا عما يملكه وأطرافه المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأسمال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.