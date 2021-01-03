الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تتلقي عرض استحواذ من زالدي كابيتال ومستثمرين لشراء 90% من أسهمها

رنا ممدوح _ تلقت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عرض استحواذ من زالدي كابيتال ومستثمرين آخرين لشراء 90% من أسهمها.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن زالدي كابيتال أعلنت عن رغبتها باستمرار قيد الشركة بالبورصة، على أن يكون العرض المقدم بسعر 5.50 جنيه للسهم الواحد.

الجدير بالذكر أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 40.96%، تلاه أديليس للتأجير التمويلي بنسبة 34.99%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 9.04%.

وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تقليها عرضاً من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق لشراء نسبة 84.99 بالمائة من رأسمال الشركة بسعر 5.32 جنيه.