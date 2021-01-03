- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ تلقت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عرض استحواذ من زالدي كابيتال ومستثمرين آخرين لشراء 90% من أسهمها.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن زالدي كابيتال أعلنت عن رغبتها باستمرار قيد الشركة بالبورصة، على أن يكون العرض المقدم بسعر 5.50 جنيه للسهم الواحد.
الجدير بالذكر أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 40.96%، تلاه أديليس للتأجير التمويلي بنسبة 34.99%، ثم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 9.04%.
وفي 27 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تقليها عرضاً من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق لشراء نسبة 84.99 بالمائة من رأسمال الشركة بسعر 5.32 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تتلقي عرض استحواذ من زالدي كابيتال ومستثمرين لشراء 90% من أسهمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.