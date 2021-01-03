الدولار يسجل تراجعا محدودا أمام الجنيه في مستهل تعاملات 2021

فهد حسين – استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في نهاية تعاملات أول أيام عمل العام 2021. فيما تراجع متوسط سعر الدولار بنحو 0.58 قرش بحسب البنك المركزي المصري. وعرض المركزي متوسط سعر صرف الدولار عند 15.677 جنيه للشراء و15.777 جنيه للبيع، مقابل 15.672 جنيه للشراء و15.805 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي الموافق 31 ديسمبر 2020. وكان متوسط سعر صرف الدولار قد تراجع بنحو 30.8 قرش على مدار العام 2020، لاسيما وأنه قد سجل 15.993 جنيه للشراء و16.093 جنيه للبيع بنهاية ديسمبر 2019. وشهدت أسعار صرف الدولار تراجعا بنحو 3 قروش لدى بنكي التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي. فيما خفض بنك الكويت الوطني قرشان، وبنكا الإسكندرية وكريدي اجريكول مصر قرشا واحدا. وتداولت بنوك مصر والأهلي المصري وقناة السويس والمصرف المتحد والكويت الوطني والعقاري المصري العربي والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي وبنك الإسكندرية الدولار عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع. وسجل الدولار 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع لدى البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي وفيصل الإسلامي. فيما سجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع لدى بنك أبوظبي الأول. أما بنوك كريدي أجريكول مصر والعربي الإفريقي الدولي وبلوم مصر والمصري الخليجي والمشرق والأهلي الكويتي والأهلي المتحد وHSBC فسجلت 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع. وعرض الدولار بقيمة 15.69 جنيها للشراء و15.79 جنيها للبيع لدى بنوك البركة ومصر إيران للتنمية وعوده والمصري لتنمية الصادرات والاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية وبنك أبوظبي التجاري وبنك التعمير والإسكان.

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