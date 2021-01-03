مصر للطيران تسمح بتعديل حجوزات المسافرين على رحلاتها إلى المدن السعودية

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دوت الخليج – أعلنت مصر للطيران عن إمكانية مسافريها تعديل حجوزاتهم على رحلات الشركة إلى مختلف المدن السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد؛ ووفقًا للضوابط المحددة من خلال المملكة العربية السعودية بهذا الشأن.
وذكرت الشركة أنه لمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 داخل مصر أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران.
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