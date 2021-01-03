مال وأعمال

مصر للطيران تسمح بتعديل حجوزات المسافرين على رحلاتها إلى المدن السعودية

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دوت الخليج – أعلنت مصر للطيران عن إمكانية مسافريها تعديل حجوزاتهم على رحلات الشركة إلى مختلف المدن السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد؛ ووفقًا للضوابط المحددة من خلال المملكة العربية السعودية بهذا الشأن.

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وذكرت الشركة أنه لمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 داخل مصر أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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