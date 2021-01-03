وزير الاتصالات: هيئة البريد أصبحت أحد منافذ الدولة لتقديم الخدمات الرقمية

دوت الخليج – تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي فى منطقة العتبة بوسط القاهرة.

وتتزامن هذه الزيارة مع ذكرى انشاء البريد المصري، الذي يوافق 2 يناير من كل عام.

وأوضح وزير الاتصالات أان عيد البريد المصري “يوم تاريخي مشهود يمثل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البريد حيث نقلت ملكية البوسطة الأوربية الى الحكومة المصرية في 2 يناير 1865 ليصبح هذا اليوم عيدا يحتفل به كل عام”.

ووجه الدكتور عمرو طلعت، التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد البريد؛ وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين خاصة في ظل الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، متمنيا للعاملين دوام التوفيق.

ومن جانبه هنأ الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، جميع العاملين بمناسبة عيد البريد.

وقال: “زملائي الأعزاء أهنئكم واشكركم لقد جسدتم طوال الفترة الماضية نموذجا يحتذي به في تحمل المسئولية والإصرار على أداء رسالتكم على أكمل وجه رغم كل التحديات والصعاب التي نمر بها حاليا”.

وتابع: “أدعوكم الى بذل مزيد من الجهد في سبيل رفع كفاءة أداء البريد المصري وتقديم جميع الخدمات الجماهيرية للمواطنين بكل كفاءة ويسر”.