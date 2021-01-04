اليونان ترصد أربع حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة لعائدين من بريطانيا

سي إن بي سي – ذكر مسؤول بوزارة الصحة أن اليونان رصدت أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لأفراد قدموا في الآونة الأخيرة من بريطانيا.

وجرى اكتشاف السلالة الجديد من فيروس كورونا، التي تنتشر الآن في جميع أنحاء العالم، لأول مرة في بريطانيا وهي أكثر عدوى من الفيروس الأصلي الذي رُصد للمرة الأولى في الصين قبل عام.

واكتُشفت سلالة جديدة أخرى للفيروس لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقال مسؤول بوزارة الصحة طلب عدم نشر اسمه لرويترز “الأشخاص الأربعة سافروا في الآونة الأخيرة إلى اليونان قادمين من بريطانيا.

إنهم في الحجر الصحي”. كانت هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها اليونان عن حالات إصابة بالسلالة الجديدة.

وشددت اليونان قيود فيروس كورونا لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأحد، وأغلقت صالونات تصفيف الشعر والمكتبات التي سُمح لها بمعاودة الفتح قبيل عيد الميلاد، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وسجلت اليونان، التي بدأت برنامج تطعيم ضد كوفيد-19 الأسبوع الماضي، 140 ألف و099 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و4957 وفاة ذات صلة به.