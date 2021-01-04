مال وأعمال

كونسورتيوم تقوده توتال يفوز بترخيص تنقيب في مصر

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سي إن بي سي _ قالت مجموعة الطاقة الفرنسية توتال الاثنين إن ائتلاف شركات عالمية تقوده أبرم اتفاقا للتنقيب عن النفط وإنتاجه من منطقة رأس كنايس في حوض هيرودوت قبالة الساحل المصري.

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وأضافت الشركة أن المنطقة تغطي مساحة 4550 كليومترا مربعا من الكيلو الخامس إلى الكيلو 150 من الساحل حيث يتراوح عمق المياه بين 50 مترا و3200 متر.

وتبلغ حصة توتال في الكونسورتيوم 35 بالمئة بينما تمتلك شل حصة 30 بالمئة والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) 25 بالمئة وثروة للبترول عشرة بالمئة.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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