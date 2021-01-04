صادرات الصناعات الهندسية ترتفع بنسبة 6% إلى 1.1 مليار دولار من يوليو لنوفمبر

ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بنسبة 6٪ بحسب ما أعلنه المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وقال بيان للمجلس إن صادرات القطاع خلال الفترة من يوليو لنوفمبر سجلت 1.11 مليار دولار مقابل 1.05 مليار دولار في نفس الفترة العام المالى المنقضى 2019/2020.

وأضاف المجلس أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعاً في شهر نوفمبر، مسجلة 229.6 مليون دولا مقارنة بنحو 187.3 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي، وهو ما يؤكد رؤية المجلس للتحرك بالصادرات نحو الصعود خلال الفترة المقبلة.

وبشأن القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها، كشف المجلس التصديرى، أن مكونات السيارات ارتفعت بنسبة 18%، والكابلات بنسبة 21%، الاجهزة المنزلية بنسبة 21% ووسائل النقل بنسبة 72%.

وعن أبرز الدول التى استقبلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية، قال المجلس، إنها في أوروبا ضمت كلا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، وفى آسيا ضمت السعودية والعراق والكويت، وفى إفريقيا شملت الجزائر والمغرب والسودان وكينيا.

المجلس يضع خطة لرفع المعدلات على دخول أسواق غير تقليدية

من جانبه، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس لدية رؤية واضحة للنهوض بصادرات القطاع خلال الفترة القادمة، عبر خطط سنوية للقطاعات التصديرية فى الصناعات الهندسية، والاعتماد بصورة أكبر على القطاعات التى لها ميزة نسبية، وكذلك الأسواق غير التقليدية.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على فتح أسواق جديدة من خلال اتصالات على عدد من المستويات والعمل على التواصل مع المشترين الدوليين والمستوردين.

وأضاف شريف الصياد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات، وكذلك معرفة كافة تفاصيل برنامج دعم المساندة التصديرية الجديد المتوقع بدء تنفيذه قريبا والذى سيشمل وضع رؤية ومقترحات المصدرين فى الإجراءات الجديدة لدعم وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

دراسات مستمرة لتوفير احتياجات الأسواق الخارجي وإتاحتها للمصدرين

بدورها، أكدت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، فيما يعمل المجلس على دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء.