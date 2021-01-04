إكسون موبيل توقع اتفاقية امتياز جديد للبحث والتنقيب في 4آلاف كم بالمناطق البحرية المصرية

فهد حسين – وقعت شركة إكسون موبيل ايجيبت (أبستريم) ليمتد بالمشاركة مع شركة ثروة للبترول، اتفاقية جديدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، للحصول على حق امتياز يغطي أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقة “ستار” البحرية والتي تقع في المياه الإقليمية المصرية.

يشار إلى أن شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد تقوم بعمليات التشغيل وتمتلك حصة تبلغ 90%، بينما تمتلك شركة ثروة للبترول حصة 10%، كما تتضمن عمليات التشغيل إعادة معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد في المنطقة.

وقال المهندس عمرو أبو عيطة، مدير عام شركة إكسون موبيل إيجبت (أبستريم) ليمتد في مصر، إن تلك الاتفاقية الجديدة تعزز من انشطة الشركة في مجال البحث والتنقيب في مصر ومنطقة شرق المتوسط.

وأضاف أبو عيطة: نحن نُقدر التعاون المستمر مع الحكومة المصرية وسعداء بحصولنا على هذه الفرص في مصر.

وتقع منقطة “ستار” البحرية بجوار شمال شرق العامرية البحرية بمنطقة الدلتا، وتؤكد الاتفاقية الجديدة على اهتمام شركة إكسون موبيل بأعمال البحث والتنقيب في مصر، وذلك بعد توقيع الشركة ببداية سنة 2020 على اتفاقيتين للبحث والتنقيب في البحر المتوسط في منطقتي شمال مراقيا وشمال شرق العامرية البحريتين.

وأضاف المهندس أبو عيطة، “تُعتبر شركة إكسون موبيل شريك للتنمية في مصر منذ 118 عاماً، ونتطلع للمزيد من النجاحات وتطبيق خبراتنا وتكنولوجيا أكسون موبيل المتقدمة للبحث والتنقيب في مصر.”

وقد وقع تلك الاتفاقية كل من المهندس عمرو أبو عيطة والدكتور مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس حسين فرغلى، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة للبترول، تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا.

وتعد تلك الاتفاقية امتداد للنجاح المستمر ولسجل الأنشطة طويلة الأمد التي تقوم بها شركة إكسون موبيل في مصر.