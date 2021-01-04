المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 33 قطعة أرض في 14 مدينة جديدة

عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على تخصيص 33 قطعة أرض في 14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال بيان وزارة الإسكان إنه تم تخصيص 7 قطع أراضي فى مدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 124540 متر مربع، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وبنك، وأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.86 فدان، بنشاط حوش زراعى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 175059 متر مربع، لإقامة أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية.

وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2598 متر مربع، لإقامة نشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 15080 متر مربع، لإقامة مصنع، ومركز خدمة وصيانة سيارات، ونشاط تجاري.

وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 945 متر مربع، لإقامة حضانة، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 8278 متر مربع، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى – إدارى – سكنى.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 فداناً، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 46912 متر مربع، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2636 متر مربع، لإقامة مركز طبى، ونشاط تجارى – إدارىي.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 12360 متر مربع، لإقامة نشاط ترفيهى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 47170 متر مربع لإقامة مصنعين، ومخبز، ونشاط إدارى.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 4984 متر مربع، لإقامة نشاط تجاري – سكنى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 24612 م2، لإقامة مصنع.