تارجيت للاستثمار تقلص حصتها في دايس للملابس الجاهزة إلى 9.2%

رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، حصتها في رأسمال دايس للملابس الجاهزة من 10.03% إلى 9.2%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قامت ببيع 4.392 مليون سهم من أسهم دايس للملابس بقيمة إجمالية 7.626 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 1.7 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

ويترتب على ذلك أن إجمالي حصص شركة تارجيت للاستثمار ومجموعاتها المرتبطة وصلت إلى 18.99%، منها 9.79% لعلى محمود محجوب.