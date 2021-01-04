- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، حصتها في رأسمال دايس للملابس الجاهزة من 10.03% إلى 9.2%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قامت ببيع 4.392 مليون سهم من أسهم دايس للملابس بقيمة إجمالية 7.626 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 1.7 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
ويترتب على ذلك أن إجمالي حصص شركة تارجيت للاستثمار ومجموعاتها المرتبطة وصلت إلى 18.99%، منها 9.79% لعلى محمود محجوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تارجيت للاستثمار تقلص حصتها في دايس للملابس الجاهزة إلى 9.2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.