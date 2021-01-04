5 بنوك تحرك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

فهد حسين – حركت خمس بنوك أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بين الزيادة والتخفيض بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين.

ورفع بنكا كريدي أجريكول والمشرق سعر صرف العملة الأمريكية قرشا واحدا مقابل قرشان من جانب بنك قناة السويس ليسجل 15.69 جنيها للشراء و15.79 جنيها للبيع، لدى البنوك الثلاثة.

وخفض بنكا الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشا واحدا ليسجل 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار عند نفس مستوياته المسجلة بنهاية تعاملات أمس الأحد عند 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع لدى بنكا مصر والأهلي المصري.

وتداول البنك التجاري الدولي الدولار بسعر 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع، فيما عرضه العربي الأفريقي الدولي بسعر 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع.

كان متوسط سعر صرف الدولار لدى البنوك قد تراجع هامشيا أمس بنحو 0.58 قرشا ليسجل 15.677 جنيها للشراء و15.777 جنيها للبيع، مقابل 15.672 جنيها للشراء و15.805 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي الموافق 31 ديسمبر 2020.

وكان متوسط سعر صرف الدولار قد تراجع بنحو 30.8 قرشا على مدار العام 2020، لاسيما وأنه قد سجل 15.993 جنيها للشراء و16.093 جنيها للبيع بنهاية ديسمبر 2019.