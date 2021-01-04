بورصة لندن ترتفع 1.5 % في أول يوم تداول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

فرانس برس _ شهدت بورصة لندن ارتفاعا بأكثر من 1.5 في المئة الاثنين في بداية قوية للعام 2021 في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا رسميا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر”فوتسي 100″ المرجعي بنسبة 1,54 في المئة وبلغ 6.560,33 نقطة عند الافتتاح بعدما خسر ليلة رأس السنة الجديدة 1,5 في المئة عند التداول به للمرة الأخيرة.

وفي منطقة اليورو يوم الاثنين، ارتفع مؤشر “داكس 30” في فرانكفورت بنسبة 1.2 في المئة وكذلك فعل مؤشر “كاك 40” في باريس بزيادة بلغت 1,3 في المئة.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير 2020 لكنها بقيت في مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر فيما كان الجانبان يتفاوضان على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست تم إبرامه في 24 ديسمبر.

وغادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة عند الساعة 23,00 ت غ يوم 31 ديسمبر.

وقال ريتشارد هانتر رئيس قسم الأسواق في “إنتراكتيف إنفستور”، “ما زالت الآثار الفعلية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي غير معروفة، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي يزيل بعض العبء الذي كان يطارد المؤشر لبعض الوقت”.

كذلك، سجّلت البورصات الآسيوية بداية عام قوية مع تزايد التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية رغم المخاوف المستمرة بشأن الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ويأمل المستثمرون في أن يؤدي طرح لقاحات ضد الفيروس إلى الحد من الارتفاع في معدلات الإصابة.