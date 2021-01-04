مبيعات الأجانب تمتص مكاسب البورصة الصباحية لتتراجع 0.17% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ امتصت القوى البيعية للمستثمرين الأجانب مكاسب البورصة الصباحية، ودفعتها للتراجع في منتصف تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 10826 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.41%، ليتداول عند مستوى 58.89 جنيه.

وتراجع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.55%، و 0.46% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 626.306 مليون جنيه على 175 شركة من خلال 21.888 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 73 شركة مقابل ارتفاع 48 في حين لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 10.420 مليون جنيه، منها 6.412 مليون جنيه للمؤسسات، و4.007 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.389 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 8.006 مليون جنيه، مقابل 1.617 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 4.030 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 11.390 مليون جنيه مقابل 7.359 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.93%، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 9.84%، ثم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 7.45%.

في حين تصدر سهم الشمس للإسكان والتعمير قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.72%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 3.58%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 3.16%.