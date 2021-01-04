7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الخميس الموافق 7 يناير الجاري إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأضاف سعفان – في بيان اليوم – أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.