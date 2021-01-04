بتكوين تهبط 14% بعد قفزة مطلع الأسبوع

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– هبطت بتكوين 14 بالمئة يوم الاثنين إلى 27850 دولار، لتواصل الانخفاض بعد تحقيق مكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد.
زادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم لأكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست مرتفعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير.
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