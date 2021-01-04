بنك saib يمنح 20% استردادا نقديا لحاملي بطاقات الائتمان طوال يناير الجاري

دوت الخليج – أطلق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية saib، حملة كاش باك لحاملي البطاقات الائتمانية بمناسبة العام الجديد.

وأوضح البنك في بيان، أن الحملة الجديدة تمكن حاملي بطاقاته الإئتمانية بأنواعها (الكلاسيكية والتيتانيوم والبلاتينية) من الحصول على 20% استرداد نقدي “كاش باك” عند إستخدام البطاقات في الشراء من خلال المتاجر المحلية أو العالمية خلال شهر يناير 2020 بحد أقصى 200 جنيه مصري لكل معاملة وبدون حد أقصى لعدد المعاملات أو قيمة الكاش باك الإجمالية.

وأضاف بنك saib أنه سيتم منح نقاط مكافآت مع برنامج “saib rewards ” على جميع المعاملات أيضا.

وأشار البنك إلى إضافة مبلغ الاسترداد النقدي بكشف حساب شهر فبراير 2021 والذي سوف يتم إصداره في شهر مارس 2021.