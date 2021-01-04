مال وأعمال

ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام حتى 31 يناير

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– قالت صحيفة بيلد الألمانية يوم الاثنين دون ذكر مصدر إن الحكومة الألمانية والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى 31 يناير للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

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والمدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم والحانات مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر .

ومن المقرر أن تناقش المستشارة آنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة يوم الثلاثاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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