بي إس إيه توافق على الإندماج مع فيات كرايسلر

وكالات _ صوت حاملو الأسهم بشركة بي اس ايه الفرنسية، التي تنتج سيارات بيجو وسيتروين وأوبل، لصالح الإندماج المقرر مع شركة فيات – كرايسلر الإيطالية – الأمريكية لصناعة السيارات، وذلك خلال اجتماع استثنائي اليوم.

وقالت الشركة في بيان بعد الاجتماع، الذي أجري عبر شبكة الانترنت بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، إن الاندماج المقترح حظي بموافقة أغلبية كبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كارلوس تافاريس، الذي سوف يقود الكيان الجديد: “نحن على استعداد لهذا الاندماج.. هذه لحظة تاريخية”، متعهدا بالاعلان عن موعد الاندماج قريبا.

ويأتي اجتماع حاملي الأسهم اليوم بعد موافقة هيئات مراقبة المنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي على الصفقة في ديسمبر الماضي.

ومن شأن هذا الاندماج تشكيل أكبر رابع شركة لصناعة السيارات في العالم، وسوف يتم إطلاق اسم “ستيلانتيس” عليها.

وكانت شركتا بي اس ايه وفيات – كرايسلر قد قررا الاندماج في ديسمبر 2019 ووفقا لمعلومات أولية، يجب إتمام الصفقة بحلول نهاية مارس المقبل على أقصى تقدير.

وقبل جائحة كورونا، بلغت مبيعات فيات كرايسلر وبي اس ايه نحو 8.7 مليون سيارة سنويا، وبلغ حجم تعاملاتهما 170 مليار يورو (209 مليار دولار).