مال وأعمال

التوفيق للتوريق تحصل على موافقة الرقابة المالية لإصدار سندات بالربع الأول

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رنا ممدوح _ أعلن طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أيه تي ليس، عن حصول التوفيق للتوريق – المملوكة لها بنسبة 99.9%- على الموافقة المبدئية لإصدار سندات توريق ( الإصدار الثاني) بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، بشرط استيفاء الضوابط واستكمال المستندات المطلوبة لإتمام عملية الإصدار.

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وأوضح فهمي خلال بيان مرسل للبورصة منذ قليل، ، أن الشركة تعتزم خلال الربع الأول من العام الحالي القيام بعملية توريق، وذلك لتفادي تجاوز الرافعة المالية معدل 9 مرات القاعدة الرأسمالية للشركة.

وهو المعدل المقرر من الرقابة المالية وفق القرار رقم 191 لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية.

وتابع:” حيث قام فريق عمل التوريق بالشركة بمجهودات متميزة وغير مسبوقة مع اطراف علمية التوريق”.

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وأشار الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أنه قد تم تحديد حجم عقود ( أصل المحفظة) بمبلغ 1.022 مليار جنيه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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