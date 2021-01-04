عاجل.. الإعلان عن الموقع الالكتروني لتقديم طلبات إحلال السيارات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الموقع الالكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات.

يتم من خلال الموقع التقدم بطلبات الإحلال والتحويل، كما يشمل جميع الشروط.

اضغط للدخول على موقع إحلال وتحويل السيارات

www.gogreenmasr.com

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أعلنت قبل قليل أبرز محاور البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وقالت الوزيرة إن محاور البرنامج تتضمن تنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمشاركة في برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت جامع أن المعرض يتضمن عدد من الشركات المتخصصة في خدمات تحويل السيارات لعرض خطوات التحويل وفوائدها على الزائرين إلى جانب عرض نماذج سيارات محولة بالفعل.

ويتيح المعرض فرص للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها والإجابة على كافة الاستفسارات ذات الصلة بخدمات التحويل بالإضافة إلى عرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة وعرض الخصائص الفنية لها من حيث معدلات الكفاءة والأمان فضلاً عن عرض سيارات نقل ثقيل مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي فقط.

وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يسهم في خدمة أهداف برنامج تحويل وإحلال المركبات المتقادمة من خلال 9 بنوك من القطاع المصرفي بأجنحة خاصة لعرض الخدمات البنكية المتاحة للتمويل وإقامة جناح للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

ويتضمن أيضًا عقد ورش عمل بهدف التوعية بالبرنامج وخطوات إتمام التحويل ومدي الاستفادة الاقتصادية المتحققة للمواطن إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين للاشتراك في البرنامج وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح فوائد التحول الى استخدام الغاز الطبيعي في المركبات.

ولفتت إلى أن المعرض يشهد توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي كارجاس وغازتك لتوفير حزمة تمويل جديدة قدرها 200 مليون جنية لإستكمال تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز إيجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج.

وأضافت أن المعرض يحظى بمشاركة أكثر من 30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى انه تم تخصيص مساحة في المعرض لعرض المشروعات البحثية المقدمة من وزارة التعليم العالي.

وفيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

وقالت إنه تم الاتفاق على تحويل عدد 50 – 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.

وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).

أما المحور الثاني يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم اعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية واتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.

وأضافت أنه تم أيضاً الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز في إطار “الحافز الأخضر”.