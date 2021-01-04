الرئيس السيسي: إحلال السيارات يشمل استبدال الملاكي المتقادمة بأحدث الطرازات وبتسهيلات كبيرة

دوت الخليج _ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مبادرة إحلال السيارات تشمل استبدال الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة وبتسهيلات كبيرة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع ممثلي كبري الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد امين مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة “التعاون بين شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والجهات الحكومية في إطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي”.

وأكد الرئيس في هذا السياق علي الأهمية المتقدمة التي توليها الدولة لمبادرة احلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، نظراً لانها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخري جديدة تماماً من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

كما أوضح الرئيس أن الدولة اطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الاساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعي أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز علي مستوي الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلاً عن آليات التمويل الميسرة.

وقد أعرب ممثلي شركات السيارات التي تقوم بالتصنيع المحلي في مصر، والمشاركة في المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عن تشرفهم بلقاء الرئيس وأنهم يتطلعون للتعاون وللمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم أفضل العروض والطرازات في إطار المبادرة سواء السيارات الملاكي أو الأجرة أو الميكروباص وبأحدث التقنيات والمواصفات الفنية.