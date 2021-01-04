فهد حسين – حركت 10 بنوك أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الاثنين. وشهد متوسط سعر الصرف تراجعا هامشيا بنحو 0.14 قرش ليسجل 15.676 جنيه للشراء و15.776 جنيه للبيع، مقابل 15.677 جنيه للشراء و15.777 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الأحد، بحسب البنك المركزي المصري. وخفضت بنوك: البركة وعوده وأبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي والمصري لتنمية الصادرات وأبوظبي التجاري والتعمير والإسكان والاستثمار العربي سعر صرف الدولار قرشا واحدا، فيما رفعه بنك المشرق بنفس القيمة. أما بنك مصر إيران للتنمية فقد خفض سعر صرف الدولار قرشين بنهاية تعاملات اليوم الاثنين. وعرضت بنوك: مصر والأهلي المصري وقناة السويس والمصرف المتحد والكويت الوطني والعقاري المصري والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي والإسكندرية ومصر إيران للتنمية الدولار بقيمة 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع. وعرضت بنوك العربي الإفريقي الدولي وكريدي أجريكول مصر والبركة وبلوم ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي وعوده والمصري لتنمية الصادرات وأبوظبي التجاري والتعمير والإسكان والأهلي المتحد وHSBC والأهلي الكويتي والاستثمار العربي الدولار بسعر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع. وأنهت بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي وقطر والوطني الأهلي وأبوظبي الأول تعاملات اليوم عند سعر صرف للدولار بقيمة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع. وعرض بنكا المشرق والتنمية الصناعية الدولار بقيمة 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، فيما أنهى بنك أبو ظبي الأول تعاملاته على الدولار عند نفس قيمة الأمس البالغة 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الدولار يسجل تراجعا هامشيا مقابل الجنيه خلال تعاملات الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.