السودان يغيب عن اجتماع سد النهضة ورفع الأمر للاتحاد الإفريقي

دوت الخليج – قالت وزارة الموارد المائية والري إن مصر وإثيوبيا شاركتا في الاجتماع الذي دعت إليه أديس أبابا بشأن سد النهضة، بينما تغيب السودان؛ ليتقرر إنهاء الاجتماع ورفع الأمر إلى الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اجتماع وزراء الخارجية والري قرر عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب إفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وأضاف البيان أن إثيوبيا أرسلت دعوة لعقد اجتماع اليوم، حيث شارك: وزيرا المياه من مصر وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدولتين، والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تشارك دولة السودان.

وتابع: “وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع وتم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير 2021، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب الدول الثلاث للوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.