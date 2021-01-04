توقيع بروتوكولي تعاون ومذكرة تفاهم لدعم أهداف مبادرة تحويل السيارات للوقود المزدوج

دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، وبروتوكولي تعاون على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية

حضر مراسم التوقيع: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة نيسان موتورز إيجيبت؛ لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محليا.

وقع مذكرة التفاهم أماني الوصال، ممثلاً عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلاً عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.

كما جرى توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)؛ تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

ووقع البروتوكول الأول: رأفت عباس، ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلاً عن شركة (كارجاس).

وبموجب هذا البروتوكول، يقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلا قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

ووقع البروتوكول الثاني: رأفت عباس، ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبد الفتاح عرفات، ممثلاً عن شركة (غازتك).

وبموجب هذا البروتوكول يقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلا قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (غازتك)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.