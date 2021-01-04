وزيرة التجارة والصناعة: أكثر من 1700 طلب ضمن مبادرة إحلال وتحويل السيارات

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دوت الخليج – قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تلقت أكثر من 1700 طلب لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أنه سيتم تصنيف الطلبات وفقًا لطبيعة المحافظات.
وأشارت إلى أن برنامج الإحلال يستهدف في المرحلة الأولى 7 محافظات، منهم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أما برنامج التحويل فهو متاح للمحافظات الجمهورية كافة.
وتابعت أن القطاع المصرفي سيكون له دور كبير في هذه المبادرة حيث تشارك 9 بنوك تقدم شروط ومستندات محددة عبر برنامج تمويلي فائدته 3%، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يستهدف في العام الأول 70 ألف سيارة، والعامين الثاني والثالث 90 ألفا في كل منهما.
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