أحمد هيكل: إنشاء 300 محطة غاز طبيعي.. واتفاقية لإقامة مصنع اسطوانات

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دوت الخليج – كشف الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، عن إنشاء 300 محطة غاز طبيعي جديدة، وذلك خلال 3 سنوات.
وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن معظم هذه المحطات ستكون على مساحة تتراوح من 4000 إلى 5000 متر مربع كائنة على الطرق السريعة، لخدمة جميع السيارات التي تعمل بالغاز وتحديدًا لشاحنات النقل، من خلال شركة ماسنر جاز التابعة لطاقة عربية.
وأكد أهمية تحويل شاحنات النقل للعمل بالغاز الطبيعي سيوفر من 15 إلى 20% من تكلفة الوقود على هذه السيارات.
وقال هيكل إن الاصلاح الاقتصادي ساهم في نجاح الحكومة على تحول السيارات للعمل من البنزين إلى الغاز.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا توصيل الغاز إلى واحة الخارجة عبر خط أنابيب افتراضية، وهي أحدث تكنولوجيا في هذا الخصوص، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في 30 يونيو القادم.
ولفت إلى أن تكنولوجيا توصيل الأنانبيب افتراضيًا سيخدم المنشآت الصناعية والفندقية الكائنة في المناطق النائية التي يصعب فيها إنشاء مراكز شبكات.
وقال هيكل إنه من المقرر توقيع مذكرة للهيئة العربية للصتنيع، لانشاء مصنع خاص بإنتاج أسطوانات الغاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد هيكل: إنشاء 300 محطة غاز طبيعي.. واتفاقية لإقامة مصنع اسطوانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.