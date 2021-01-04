الصناعة تقرر استمرار رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات حتى نهاية 2021

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فهد حسين – قررت وزارة الصناعة والتجارة، استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات حتى نهاية ديسمبر 2021.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا برقم 1156 لسنة 2019، باستمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات بجدول معدل للرسوم المفروضة على كل أنواع الخردة والخامات التي يشملها القرار.
وأخطرت الوزارة غرفة الصناعات الهندسية بالقرار أمس الأحد، والذي سيتم العمل به اعتبارا من اليوم الاثنين.
ووفقا للقرار الصادر عن الوزارة خلال العام 2019 تأتي الرسوم التي تقرر استمرار فرضها على صادرات الخردة والخامات على النحو التالي:
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