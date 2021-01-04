ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف

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العربية دوت نت – أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف، الاثنين، أن قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.
كما تابع أن المملكة ستترجم خلال القمة تطلعات قادة دول مجلس التعاون للم الشمل.
وشدد أنها ستسعى خلال القمة أيضا للتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
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