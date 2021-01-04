مال وأعمال

الشروط الكاملة والمستندات اللازمة لتمويل إحلال السيارات

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كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن الشروط الكاملة والمستندات اللازمة للحصول تمويل ضمن مبادرة إحلال السيارات.

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وجاءت شروط تمويل سيارات الميكروباص والأجرة على النحو التالي:

1) ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2) أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

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3) التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.

4) ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد اليه اعتباره

5) أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد.

6) آلا يثبت تعاطى المتقدمين لأية مواد مخدرة من أى نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الجهة التى تحددها وزارة الصحة.

7) فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

وعن المستندات المطلوبة من المستفيد أوضحت الوزارة أنها تشمل:

1) تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

2) تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن (عقد إيجار/تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور).

3) طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق او صاحب عمل (سيارة).

4) تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

5) تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أى ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

6) رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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