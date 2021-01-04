العربية للتصنيع: موافقة مبدئية على إنتاج سيارات سكودا تعمل بالغاز في مصر

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دوت الخليج – قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة منوطة بالشق الصناعي التنفيذي لتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز بدلاً من السولار، في مبادرة إحلال وتجديد السيارات.
وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، أن الهيئة نجحت في التفاوص مع شركات تويوتا لبدء تصنيع سيارات الميكروباص في مصر، بمكون تصنيع محلي نسبته 45%، يزداد تدريجيًا.
وتابع أن المصنع يستهدف إنتاج 6000 سيارة ميكروباص في السنة الأولى، و1000 سيارة في العام الثاني، لتصل إلى 15000 في السنة الثالثة.
وقال التراس إنه تم الاتفاق مع شركة تويوتا لإطلاق سيارات الميكروباص بأسعار مخفضة عما هو مطروح في السوق حاليا.
وأشار إلى أن الهيئة حصلت على موافقة مبدئية من شركة فولكس فاجن لإنتاج سيارات سكودا تعمل بالغاز في مصر .
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