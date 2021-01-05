بوابة الأهرام – قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق مبادرة لعلاج مرضى فيروس كورونا في حالات العزل المنزلي تغطي الجمهورية خلال أسبوعين. واستعرضت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، الإثنين، المنظومة الإلكترونية لإمداد المستشفيات بالأكسجين الطبي. وأشارت إلى وجود 5 آلاف و400 وحدة صحية تغطي كافة مناطق الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: مبادرة لعلاج حالات العزل المنزلي تغطي الجمهورية خلال أسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.