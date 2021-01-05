وزيرة الصحة: جار إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل مصابي كورونا ومتابعة الحالات يوميا

بوابة الأهرام – قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، إنه جارٍ إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الوزارة ستوفر جهاز قياس الأكسجين وستتابع الحالات المصابة بشكل يومي، مع نقل الحالات للمستشفي التي تطلب ذلك.

وأكدت أن مصر بها 5400 وحدة صحية، ومن خلالهم سيتم الوصول لكل مصابي فيروس كورونا في كل ربوع مصر.

وقالت إن الوزارة تابعت 1.7 مليون مواطن مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل على متابعة نسبة الأكجسين في الدم للمصابين في المنازل، مع توفير أجهزة قياس الأكسجين في الدم للمصابين.