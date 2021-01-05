مال وأعمال

وزيرة الصحة: جار إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل مصابي كورونا ومتابعة الحالات يوميا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

بوابة الأهرام – قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، إنه جارٍ إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المصابين بفيروس كورونا.

Huawei729x90

وأشارت إلى أن الوزارة ستوفر جهاز قياس الأكسجين وستتابع الحالات المصابة بشكل يومي، مع نقل الحالات للمستشفي التي تطلب ذلك.

وأكدت أن مصر بها 5400 وحدة صحية، ومن خلالهم سيتم الوصول لكل مصابي فيروس كورونا في كل ربوع مصر.

وقالت إن الوزارة تابعت 1.7 مليون مواطن مخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا.

FRA10years

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل على متابعة نسبة الأكجسين في الدم للمصابين في المنازل، مع توفير أجهزة قياس الأكسجين في الدم للمصابين.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: جار إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل مصابي كورونا ومتابعة الحالات يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا