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إنجلترا تفرض عزلا عاما شاملا لاحتواء سلالة كورونا الجديدة

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سكاي نيوز عربية – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزلا عاما جديدا في إنجلترا، الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

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وقال جونسون في خطاب تلفزيوني: “يجب بناء على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة”.

وأضاف “هذا يعني أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل”.

ودخلت المملكة المتحدة في خضم تفشي حاد للفيروس، حيث سجلت أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا على مدار الأيام الستة الماضية.

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وسجلت الأحد 54990 حالة إصابة أخرى من بينهم 454 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 75024، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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