مال وأعمال

محمد بن راشد يتوجه للسعودية للمشاركة في القمة الخليجية

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وكالات _ توجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي، الثلاثاء، إلى السعودية للمشاركة بالقمة الخليجية.

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ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رأس وفد الدولة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الـ41 لقادة مجلس التعاون الخليجي”.

ويضم الوفد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

إضافة إلى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعلي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية .

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وفي 26 ديسمبر الماضي، تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون، رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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