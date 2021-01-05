جي بي مورجان يرى أن سعر بيتكوين عند 146000 دولار أمريكي هدفا طويل الأجل

بلومبرج ـ قد يكون لدى بيتكوين القدرة على تحقيق مكاسب إضافية كبيرة على المدى الطويل وفقًا لبنك جي بي مورجان JPMorgan Chase & Co.

كتب المحللون الاستراتيجيون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو أن القيمة السوقية لبيتكوين التي تبلغ حوالي 575 مليار دولار يجب أن ترتفع بمقدار 4.6 مرة – مقابل سعر نظري يبلغ 146000 دولار.

وقالوا أن السبب يعود إلى مطابقة إجمالي استثمارات القطاع الخاص في الذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة أو السبائك والعملات المعدنية.

لكن هذه النظرة تعتمد على تقلبات Bitcoin التي تتقارب مع تقلبات الذهب لتشجيع المزيد من الاستثمار المؤسسي ، وهي عملية ستستغرق بعض الوقت ، كما قالوا.

كتب المحللون الاستراتيجيون يوم الإثنين: “إن استبعاد الذهب كعملة” بديلة “يدل على ارتفاع كبير في Bitcoin على المدى الطويل”.

ومع ذلك ، “من غير المحتمل أن يحدث تقارب في التقلبات بين بيتكوين والذهب سريعًا وهو في أذهاننا عملية متعددة السنوات”.

أضافوا: “وهذا يعني أن سعر بيتكوين النظري الذي يزيد عن 146000 دولار يجب اعتباره هدفًا طويل الأجل ، وبالتالي هدف سعر غير مستدام لهذا العام “.

وصلت نسبة بيتكوين إلى الذهب مؤخرًا إلى مستوى قياسي بعد مضاعفة العملة الرقمية أربع مرات.

تراجعت بيتكوين بما يصل إلى 17% يوم الاثنين ، وهو أكبر انخفاض منذ مارس ، بعد اختراق 34000 دولار لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تعتبر التقلبات بمثابة تذكير بالتقلب الشهير لأكبر عملة مشفرة ، والتي تضاعف سعرها أكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي.

المزيد من المؤسسات والمستثمرين المشهورين ، من Paul Tudor Jones إلى Scott Minerd و Stan Druckenmiller ، إما بدأوا في تخصيص الأموال في Bitcoin أو قالوا إنهم منفتحون على القيام بذلك.

وبينما يجادل البعض بأن العملة المشفرة توفر تحوطًا ضد ضعف الدولار ومخاطر التضخم في عالم مليء بالتحفيز المالي والنقدي ، يقول آخرون إن مستثمري التجزئة وصناديق الكم يصنعون فقاعة غير مستدامة.

في الوقت الحالي ، ترى JPMorgan رياحًا معاكسة للبتكوين، مع مؤشرات مثل تراكم مراكز المضاربة الطويلة وزيادة في محافظ الاستثمار التي تحتوي على كميات صغيرة من بيتكوين تظهر فقاعة محتملة.

كتب الاستراتيجيون: “أصبحت خلفية التقييم والموقف أكثر صعوبة لبيتكوين في بداية العام الجديد”.

أضافوا: “على الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد احتمال انتشار هوس المضاربة الحالي مما يدفع سعر بيتكوين للأعلى نحو منطقة بين 50000 دولار و 100000 دولار ، فإننا نعتقد أن مستويات الأسعار هذه ستثبت أنها غير مستدامة.”