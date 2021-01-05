أوراسكوم للاستثمار وبورتو القابضة تفصحان عن حصة محمود لاشين رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال

رنا ممدوح _ أعلنت كل من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ومجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، عن حصة محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، والبالغة 3.21% و5% على الترتيب.

وأوضحت كلتا الشركتين في بيانين منفصلين للبورصة اليوم، أن هذا الإفصاح جاء وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا لآخر تعديل 27 ديسمبر الماضي، والمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 170 لسنة 2014 في 21 /12/201 لسنة 2018 في 27 مارس 2018 والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقا للفقرة الأخيرة التي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دوريا عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها لذلك .

وبحسب بيان شركة أوراسكوم للاستثمار فيمتلك لاشين عدد 167 مليون سهم بنسبة 3.21%، وفيما يخص مجموعته المرتبطة، فتمتلك 104 مليون سهم بنسبة 1.99% وهي ملك لزوجتة سمر سمير أحمد.

وفيما يخص بيان مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، فأوضح أن محمود لاشين يمتلك 58.550 مليون سهم بنسبة 5%