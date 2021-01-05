التضامن تقرر تقليل كثافة الحضانات إلى النصف.. والغلق حال زيادة إصابات كورونا

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50%. وشددت في بيان على الالتزام بتشديد الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأضافتوزيرة التضامن الاجتماعي، أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات. وتشمل الإجراءات الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت القباج أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الاشغال المحددة بـ50%. وشددت علي أنه في حال إذا ما زادت حالات الاصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخري، وذلك من أصل 4 آلاف حضانة، ووصفت النسبة بالقليلة.

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