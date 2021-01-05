صعود طفيف للبورصة في التعاملات الصباحية بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

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رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بصورة طفيفة بنسبة 0.01%، ليتداول عند مستوى 10815 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا هامشيا بنسبة 0.03%، ليتداول عند مستوى 58.82 جنيه.
في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.1%، و 0.06% على الترتيب.
وسجلت أحجام التداولات 104.345 مليون جنيه على 124 شركة من خلال 4.154 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 19 في حين لم تتغير أسعار 59.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 11.512 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 11.515 مليون جنيه، مقابل 3.540 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.
في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 6.534 مليون جنيه، منها 4.618 مليون جنيه للأفراد، و1.916 مليون جنيه للمؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 4.977 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.382 مليون جنيه، مقابل 1.405 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.
وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.69%، تلا سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.48%، ثم سهم إم .إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 7.38%.
في حين تصدر سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.22%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 3.20%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 3.06%.
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