مال وأعمال

مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية تشمل خصومات على تذاكر الطيران والفنادق

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استعرض مجلس الوزراء اليوم المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان “شِّتى فى مصر”، وذلك تحفيزاً للسياحة الداخلية.

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يبدأ تنفيذ المبادرة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.

وتمت الإشارة، إلى أن تلك المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التى من شأنها تنشيط السياحة الداخلية.

وتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية التى ضمت كلاً من وزيرى السياحة والآثار والطيران، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية.

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وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة بتلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يسهم فى تشجيع حركة السفر.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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