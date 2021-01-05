بريطانيا تقدم مساعدات بقيمة 6.2 مليار دولار للشركات المتضررة من جائحة كورونا

سي ان بي سي _ أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء عن حزمة دعم جديدة بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات المتضررة من الإغلاق المتجدد لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. وقال وزير المالية “ريشي سوناك” إن شركات التجزئة والضيافة والترفيه ستتمكن من المطالبة بمنح جديدة لمرة واحدة تصل قيمتها إلى 9000 جنيه إسترليني لمساعدتها خلال الأشهر الأولى من عام 2021.

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