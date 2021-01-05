مشتريات العرب والأجانب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.28% بمنتصف التعاملات

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رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28%، ليتداول عند مستوى 10844 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 58.99 جنيه.
وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.32%، و 0.4% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة مبلغ 581.361 مليون جنيه على 173 شركة من خلال 20.552 ألف عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 59 شركة مقابل تراجع 50 في حين لم تتغير أسعار 63.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 33.971 مليون جنيه، منها 23.808 مليون جنيه للمؤسسات، و10.162 مليون جنيه للأفراد.
في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.028 مليون جنيه، منها 7.785 مليون جنيه للأفراد، 4.242 مليون جنيه للمؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 21.943 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 21.976 مليون جنيه، مقابل 33.275 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.
وتصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.69%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.26%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 7.62%
في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.69%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 3.12%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 3.06%.
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