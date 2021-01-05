العجز التجاري التركي يرتفع 69.1% إلى 49.9 مليار دولار خلال 2020

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_ أفادت بيانات من وزارة التجارة التركية اليوم، بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12% إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي وفقا لنظام التجارة العام.
وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 بالمئة إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26 بالمئة إلى 169.51 مليار دولار.
وفي ديسمبر، ارتفعت الواردات 11.75 بالمئة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 بالمئة إلى 17.84 مليار دولار.
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