سعر الدولار مقابل الجنيه يتراجع قرشا واحدا لدى 12 بنكا أبرزهم الأهلي ومصر

فهد حسين – تحركت أسعار صرف الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بين قرش و 5 قروش لدى نحو 24 بنكا. وخفضت بنوك مصر والأهلي والمصرف المتحد والكويت الوطني والعقاري المصري والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي وعوده والأهلي الكويتي وفيصل الإسلامي سعر صرف العملة الأمريكية قرشا واحدا. كما خفضت بنوك كريدي أجريكول والإسكندرية وقناة السويس والمصري لتنمية الصادرات و المشرق والأهلي المتحد سعر صرف الدولار بنحو قرشان حتى منتصف تعاملات اليوم. وفي نفس السياق، تراجع سعر صرف العملة الأمريكية بثلاثة قروش لدى البنك العربي الأفريقي والاستثمار العربي وبقيمة 5 قروش لدى بنك HSBC. فيما رفعت بنوك أبوظبي الأول والمصري الخليجي سعر صرف العملة الخضراء قرشا واحدا، كما زاده بنك مصر إيران قرشان. وعرض بنوك الأهلي ومصر وكريدي أجريكول الدولار بقيمة 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع، فيما سجل 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع لدى بنكي العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي. كان متوسط سعر الصرف قد شهد تراجعا هامشيا بنحو 0.14 قرشا ليسجل 15.676 جنيها للشراء و15.776 جنيها للبيع بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مقابل 15.677 جنيها للشراء و15.777 جنيها للبيع الأحد، بحسب البنك المركزي المصري.

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